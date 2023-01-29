Потапкина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1899 ст.
Дочь: Потапкина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Потапкин Иван Васильевич
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно