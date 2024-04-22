Шохова (Тарабрина) Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохова (Тарабрина) Наталья Григорьевна

Место рождения

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.08.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1882

Отец: Тарабрин Григорий Родионович

Мать: Тарабрина Ксения Исаевна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.01.1901

Муж: Шохов Илья Иванович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.08.1903

Сын: Шохов Иван Ильич

Отец ребёнка: Шохов Илья Иванович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1911

Сын: Шохов Федор Ильич

Отец ребёнка: Шохов Илья Иванович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1913

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Шохов Илья Иванович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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