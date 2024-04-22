Шохова (Тарабрина) Наталья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения19.08.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1882
Бракосочетание
15.01.1901
Муж: Шохов Илья Иванович
Рождение ребёнка
28.08.1903
Сын: Шохов Иван Ильич
Отец ребёнка: Шохов Илья Иванович
Рождение ребёнка
04.03.1911
Сын: Шохов Федор Ильич
Отец ребёнка: Шохов Илья Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1913
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Шохов Илья Иванович
Смерть
Неизвестно