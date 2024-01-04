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Шохов Илья Иванович

Место рождения

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.06.1879

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1879

Отец: Шохов Иван Артемьевич

Мать: Шохова Пелагея Кузьминична

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.01.1901

Жена: Шохова Наталья Григорьевна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.08.1903

Сын: Шохов Иван Ильич

Мать ребёнка: Шохова Наталья Григорьевна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1911

Сын: Шохов Федор Ильич

Мать ребёнка: Шохова Наталья Григорьевна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1913

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Шохова Наталья Григорьевна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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