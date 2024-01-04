Шохов Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения18.06.1879
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1879
Отец: Шохов Иван Артемьевич
Бракосочетание
15.01.1901
Рождение ребёнка
28.08.1903
Сын: Шохов Иван Ильич
Мать ребёнка: Шохова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
04.03.1911
Сын: Шохов Федор Ильич
Мать ребёнка: Шохова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
13.07.1913
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Шохова Наталья Григорьевна