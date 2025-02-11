(Из Губашева) Марья Федорова Около 1738 — найти родственников по фамилии на Familio

(Из Губашева) Марья Федорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1738

умерла Неизвестно

Дети
Степан ПетровОколо 1741 г.р.
Николай ПетровОколо 1764 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Степан Петров

Отец ребёнка: Из Никитино Петр Никитин (Тремаша Нуштаев)

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Николай Петров

Отец ребёнка: Из Никитино Петр Никитин (Тремаша Нуштаев)

Смерть
Неизвестно

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