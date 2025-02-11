(Из Губашева) Марья Федорова
женский, родилась Около 1738
умерла Неизвестно
Дети
Степан ПетровОколо 1741 г.р.
Николай ПетровОколо 1764 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Степан Петров
Отец ребёнка: Из Никитино Петр Никитин (Тремаша Нуштаев)
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Николай Петров
Отец ребёнка: Из Никитино Петр Никитин (Тремаша Нуштаев)
Смерть
Неизвестно