из Никитино Петр (Тремаша Нуштаев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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из Никитино Петр (Тремаша Нуштаев)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1704 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1741 г.р.
Около 1764 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Из Никитино Никита (Нуштай Маселов)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Степан Петров

Мать ребёнка: Марья Федорова

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Николай Петров

Мать ребёнка: Марья Федорова

Смерть
Неизвестно
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