из Никитино Петр (Тремаша Нуштаев)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: Из Никитино Никита (Нуштай Маселов)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Степан Петров
Мать ребёнка: Марья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Николай Петров
Мать ребёнка: Марья Федорова
Смерть
Неизвестно