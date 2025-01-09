(Разинькина) Анна Фадеевна 14.11.1902 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Разинькина) Анна Фадеевна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 14.11.1902 ст., Усть-Гавриловка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

умерла Неизвестно

Отец
Разинкин Фадей ФедоровичОколо 1862 г.р.
Мать
Разинкина (Савина) Марина Алексеевна1880 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1902 ст.

Отец: Разинкин Фадей Федорович

Мать: Разинкина (Савина) Марина Алексеевна

Усть-Гавриловка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Крещение
17.11.1902 ст.
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Смерть
Неизвестно

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