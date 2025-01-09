(Разинькина) Анна Фадеевна
женский, родилась 14.11.1902 ст., Усть-Гавриловка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
умерла Неизвестно
ОтецРазинкин Фадей ФедоровичОколо 1862 г.р.
МатьРазинкина (Савина) Марина Алексеевна1880 г.р.
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Место
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Рождение
14.11.1902 ст.
Усть-Гавриловка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Крещение
17.11.1902 ст.
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно