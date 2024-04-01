Коробейников Яков Малолеток Д. Кривоозерной Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейников Яков Малолеток Д. Кривоозерной Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Коробейников Семен Отст. Д. Кривооозерной Михайлов

Мать: Коробейникова Марфа Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробейникова Ефимия Семенова

Рождение ребёнка
27.12.1774

Сын: Коробейников Степан Яковлев

Мать ребёнка: Коробейникова Ефимия Семенова

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
подворник, отставной Пётр Ларионов Казанцев
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Коробейников Петр Яковлев

Мать ребёнка: Коробейникова Ефимия Семенова

Рождение ребёнка
12.07.1780

Дочь: (Коробейникова) Елена Яковлева

Мать ребёнка: Коробейникова Ефимия Семенова

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
07.01.1783

Сын: Коробейников Иван Яковлев

Мать ребёнка: Коробейникова Ефимия Семенова

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.06.1784

Дочь: (Коробейникова) Марфа Яковлева

Мать ребёнка: Коробейникова Ефимия Семенова

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.07.1786

Сын: Коробейников Матвей Яковлев

Мать ребёнка: Коробейникова Ефимия Семенова

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Коробейников Василий Яковлев

Мать ребёнка: Коробейникова Ефимия Семенова

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: (Коробейникова) Настасья Яковлева

Мать ребёнка: Коробейникова Ефимия Семенова

Смерть
Неизвестно

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