Коробейников Яков Малолеток Д. Кривоозерной Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1774
Сын: Коробейников Степан Яковлев
Мать ребёнка: Коробейникова Ефимия Семенова
подворник, отставной Пётр Ларионов Казанцев
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Коробейников Петр Яковлев
Мать ребёнка: Коробейникова Ефимия Семенова
Рождение ребёнка
12.07.1780
Дочь: (Коробейникова) Елена Яковлева
Мать ребёнка: Коробейникова Ефимия Семенова
Рождение ребёнка
07.01.1783
Сын: Коробейников Иван Яковлев
Мать ребёнка: Коробейникова Ефимия Семенова
Рождение ребёнка
28.06.1784
Дочь: (Коробейникова) Марфа Яковлева
Мать ребёнка: Коробейникова Ефимия Семенова
Рождение ребёнка
27.07.1786
Сын: Коробейников Матвей Яковлев
Мать ребёнка: Коробейникова Ефимия Семенова
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Коробейников Василий Яковлев
Мать ребёнка: Коробейникова Ефимия Семенова
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: (Коробейникова) Настасья Яковлева
Мать ребёнка: Коробейникова Ефимия Семенова
Смерть
Неизвестно