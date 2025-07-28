Макеева Екатерина Фёдоровна
женский, родилась 1832 ст.
умерла Неизвестно
Супруги
Макеев (Калинников) Евфимий Иванович1827 ст. г.р.
Дети
Макеев Сергей Евфимиевич1853 ст. г.р.
Макеев Василий Евфимиевич01.04.1855 ст. г.р.Показать еще 3
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Рождение
1832 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853 ст.
Отец ребёнка: Макеев (Калинников) Евфимий Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1855 ст.
Сын: Макеев Василий Евфимиевич
Отец ребёнка: Макеев (Калинников) Евфимий Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1857 ст.
Отец ребёнка: Макеев (Калинников) Евфимий Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1859 ст.
Дочь: Макеева (Макеева) Мария Евфимиевна
Отец ребёнка: Макеев (Калинников) Евфимий Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1861 ст.
Дочь: (Макеева) Екатерина Евфимиевна
Отец ребёнка: Макеев (Калинников) Евфимий Иванович
Сергиевское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно