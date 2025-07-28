Макеева Екатерина Фёдоровна 1832 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Макеева Екатерина Фёдоровна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 1832 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Макеев (Калинников) Евфимий Иванович1827 ст. г.р.
Дети
Макеев Сергей Евфимиевич1853 ст. г.р.
Макеев Василий Евфимиевич01.04.1855 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макеев (Калинников) Евфимий Иванович

Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Макеев Сергей Евфимиевич

Отец ребёнка: Макеев (Калинников) Евфимий Иванович

Рождение ребёнка
01.04.1855 ст.

Сын: Макеев Василий Евфимиевич

Отец ребёнка: Макеев (Калинников) Евфимий Иванович

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96M-T17

Рождение ребёнка
04.08.1857 ст.

Сын: Макеев Фёдор Евфимиевич

Отец ребёнка: Макеев (Калинников) Евфимий Иванович

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96M-T8LH

Рождение ребёнка
30.05.1859 ст.

Дочь: Макеева (Макеева) Мария Евфимиевна

Отец ребёнка: Макеев (Калинников) Евфимий Иванович

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96M-V49Q

Рождение ребёнка
22.11.1861 ст.

Дочь: (Макеева) Екатерина Евфимиевна

Отец ребёнка: Макеев (Калинников) Евфимий Иванович

Сергиевское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896M-ZKGV

Смерть
Неизвестно

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