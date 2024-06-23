Благинина (Цаплина) Юлия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1983
Отец: Цаплин Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.2002
Сын: Благинин Никита Дмитриевич
Отец ребёнка: Благинин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
04.05.2006
Сын: Благинин Кирилл Дмитриевич
Отец ребёнка: Благинин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
22.09.2009
Отец ребёнка: Благинин Дмитрий Сергеевич