Корсунов Тимофей Ананьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти08.10.1871
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Смерть
08.10.1871
Причина смерти: Болезнь - простуда | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 18871г./ зап.№ 28 /, ГАДО Ф 265-1-1 / лист № 130 /.
Похороны
10.10.1871
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1871г./ зап.№ 28 /, ГАДО Ф 265-1-1 / лист № 130 /.