(Марченко (От Третьякова)) Матрёна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Марченко (От Третьякова)) Матрёна Дмитриевна

(Марченко (От Третьякова)) Матрёна Дмитриевна

avatar

Место рождения

Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское

Дата рождения

1895

Дата смерти

1899

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Третьяков Дмитрий Сидорович

Мать: Прасковья Назаровна

Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Смерть
1899
Похороны
Неизвестно
с. Башкир Красноярского края
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close