(Марченко (От Третьякова)) Матрёна Дмитриевна
Место рожденияЕнисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Дата рождения1895
Дата смерти1899
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Третьяков Дмитрий Сидорович
Мать: Прасковья Назаровна
Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Смерть
1899
Похороны
Неизвестно
с. Башкир Красноярского края