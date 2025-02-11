Евдокия Николаева
женский, родилась 1827
умерла Неизвестно
Супруги
Иван Трофимов1818 г.р.
Дети
Ефимия Иванова1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Трофимов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ефимия Иванова
Отец ребёнка: Иван Трофимов
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно