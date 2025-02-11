Евдокия Николаева 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Евдокия Николаева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1827

умерла Неизвестно

Супруги
Иван Трофимов1818 г.р.
Дети
Ефимия Иванова1847 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Трофимов

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ефимия Иванова

Отец ребёнка: Иван Трофимов

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

10

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.