Наумова (Сумбаева) Варвара Степановна
женский, родилась Около 1894, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Наумов (Ранен 10.08.14) Григорий Уч Пмв Платонович12.01.1892 г.р.
Левашов Гаврил ДаниловичОколо 1895 г.р.
Дети
(Наумова) Ирина Григорьевна01.04.1914 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.11.1911
Рождение ребёнка
01.04.1914
Дочь: (Наумова) Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Наумов (Ранен 10.08.14) Григорий Уч Пмв Платонович
Бракосочетание
27.08.1917
Смерть
Неизвестно