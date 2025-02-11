Наумова (Сумбаева) Варвара Степановна Около 1894 — найти родственников по фамилии на Familio

Наумова (Сумбаева) Варвара Степановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1894, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Наумов (Ранен 10.08.14) Григорий Уч Пмв Платонович12.01.1892 г.р.
Левашов Гаврил ДаниловичОколо 1895 г.р.
Дети
(Наумова) Ирина Григорьевна01.04.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
02.11.1911

Муж: Наумов (Ранен 10.08.14) Григорий Уч Пмв Платонович

Рождение ребёнка
01.04.1914

Дочь: (Наумова) Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Наумов (Ранен 10.08.14) Григорий Уч Пмв Платонович

Бракосочетание
27.08.1917

Муж: Левашов Гаврил Данилович

Смерть
Неизвестно

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