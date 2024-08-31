Буркина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буркина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буркин Андрей Парфеньевич

Рождение ребёнка
07.06.1903

Дочь: Буркина Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Буркин Андрей Парфеньевич

Чирковка, Хлебновская волость, Николаевский уезд
Рождение ребёнка
1911

Сын: Буркин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Буркин Андрей Парфеньевич

Чирковка, Хлебновская волость, Николаевский уезд
Рождение ребёнка
1913

Сын: Буркин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Буркин Андрей Парфеньевич

Чирковка, Хлебновская волость, Николаевский уезд

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