Буркина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1903
Дочь: Буркина Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Буркин Андрей Парфеньевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Буркин Андрей Парфеньевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Буркин Андрей Парфеньевич