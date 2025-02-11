Абрамов Никифор Алексеев 09.03.1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Абрамов Никифор Алексеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 09.03.1880

умер 04.10.1899

Отец
Абрамов Алексей Перес. В 1851 Г Щучинск Романов1834 г.р.
Мать
Абрамова (Кр. 18.06.1876) Федосья Перес. В 1851 Г Щучинск Лаврентьевна/ Ларионовна1831 г.р.
Супруги
(Иванова) Фекла ФоминаОколо 1880 г.р.
Дети
(Абрамова) Мария Никифоровна28.01.1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1880

Отец: Абрамов Алексей Перес. В 1851 Г Щучинск Романов

Мать: Абрамова (Кр. 18.06.1876) Федосья Перес. В 1851 Г Щучинск Лаврентьевна/ Ларионовна

Бракосочетание
10.01.1899

Жена: (Иванова) Фекла Фомина

Смерть
04.10.1899

Причина смерти: задавлен лесиной

Рождение ребёнка
28.01.1900

Дочь: (Абрамова) Мария Никифоровна

Мать ребёнка: (Иванова) Фекла Фомина

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