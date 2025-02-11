Абрамов Никифор Алексеев
мужской, родился 09.03.1880
умер 04.10.1899
ОтецАбрамов Алексей Перес. В 1851 Г Щучинск Романов1834 г.р.
Супруги
(Иванова) Фекла ФоминаОколо 1880 г.р.
Дети
(Абрамова) Мария Никифоровна28.01.1900 г.р.
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Рождение
09.03.1880
Отец: Абрамов Алексей Перес. В 1851 Г Щучинск Романов
Мать: Абрамова (Кр. 18.06.1876) Федосья Перес. В 1851 Г Щучинск Лаврентьевна/ Ларионовна
Бракосочетание
10.01.1899
Жена: (Иванова) Фекла Фомина
Смерть
04.10.1899
Рождение ребёнка
28.01.1900
Дочь: (Абрамова) Мария Никифоровна
Мать ребёнка: (Иванова) Фекла Фомина