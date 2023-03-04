Клешнина Татьяна Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Клешнин Исай Игнатьевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Клешнина) Васса Исакова
Отец ребёнка: Клешнин Исай Игнатьевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Клешнина) Пелагея Исакова
Отец ребёнка: Клешнин Исай Игнатьевич
Смерть
После 1795