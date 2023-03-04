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Клешнина Татьяна Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клешнин Исай Игнатьевич

Рождение ребёнка
1787

Сын: Клешнин Тимофей Исакович

Отец ребёнка: Клешнин Исай Игнатьевич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Клешнина) Васса Исакова

Отец ребёнка: Клешнин Исай Игнатьевич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Клешнина) Пелагея Исакова

Отец ребёнка: Клешнин Исай Игнатьевич

Смерть
После 1795

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