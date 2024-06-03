(Нагорных) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нагорных) Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагорных Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нагорных Иван

Отец ребёнка: Нагорных Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нагорных (Горохова) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Нагорных Дмитрий

Смерть
Неизвестно

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