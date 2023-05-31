Курбатова Татьяна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Татьяна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Григорий Иванов

Рождение ребёнка
1756

Сын: Курбатов Игнат Григорьев

Отец ребёнка: Курбатов Григорий Иванов

Рождение ребёнка
1763

Сын: Курбатов Пётр Григорьев

Отец ребёнка: Курбатов Григорий Иванов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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