Иван Николаев
мужской, родился 1817, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецНиколай Архипов1791 г.р.
Супруги
Домна Нахарова1807 г.р.
Дети
Яков Иванов1834 г.р.
Иван Иванов1846 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Николай Архипов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Нахарова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Яков Иванов
Мать ребёнка: Домна Нахарова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Домна Нахарова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Лукерья Иванова
Мать ребёнка: Домна Нахарова
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно