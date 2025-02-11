Иван Николаев 1817 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Николаев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1817, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Николай Архипов1791 г.р.
Супруги
Домна Нахарова1807 г.р.
Дети
Яков Иванов1834 г.р.
Иван Иванов1846 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Николай Архипов

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Нахарова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Яков Иванов

Мать ребёнка: Домна Нахарова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Домна Нахарова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Лукерья Иванова

Мать ребёнка: Домна Нахарова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

4

Место жительства
1851
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

3

Смерть
Неизвестно

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