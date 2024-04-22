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Куранова Мария Фёдоровна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
26.04.1919

Муж: Куранов Тимофей Макарович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.08.1920

Сын: Куранов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Куранов Тимофей Макарович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.08.1922

Сын: Куранов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Куранов Тимофей Макарович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Куранов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Куранов Тимофей Макарович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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