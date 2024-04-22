Куранова Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Бракосочетание
26.04.1919
Рождение ребёнка
08.08.1920
Отец ребёнка: Куранов Тимофей Макарович
Рождение ребёнка
06.08.1922
Сын: Куранов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Куранов Тимофей Макарович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Куранов Тимофей Макарович
Смерть
Неизвестно