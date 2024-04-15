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Романко Тихон Филиппович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

15.06.1885 ст.

Дата смерти

28.06.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1885 ст.

Отец: Романко Филипп Павлович

Мать: Романко \\ Коноваленко Ксения Алексеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PC-R?i=288&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
16.06.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
28.06.1886 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от поноса
Похороны
29.06.1886 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9XM-M?i=449&cc=3511744&cat=1008700
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