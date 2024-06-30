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Прутченкова Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1972

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1972

Отец: Селиванов Александр Иванович

Мать: Селиванова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прутченков Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
06.11.1997

Дочь: Павлова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Павлов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
23.05.2006

Дочь: Никулина Таисия Андреевна

Отец ребёнка: Никулин Андрей

Рождение ребёнка
31.10.2011

Дочь: Никулина Вера Андреевна

Отец ребёнка: Никулин Андрей

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