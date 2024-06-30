Прутченкова Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никулин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1997
Дочь: Павлова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Павлов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
23.05.2006
Дочь: Никулина Таисия Андреевна
Отец ребёнка: Никулин Андрей
Рождение ребёнка
31.10.2011
Дочь: Никулина Вера Андреевна
Отец ребёнка: Никулин Андрей