(Ведышева) Пераскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ведышева) Пераскева Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

приемная дочь Алексея Семеновича сестра Евдокия замужем за Зеленцовым https://ya.ru/archive/catalog/d28fb86b-e943-490b-b6db-66499568025c/96
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Иван Васильевич

Восприемник
27.07.1873 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/d28fb86b-e943-490b-b6db-66499568025c/84
Восприемник
02.12.1873 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/d28fb86b-e943-490b-b6db-66499568025c/96
Бракосочетание
23.10.1874 ст.

Муж: не указан

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/29f4872a-6a35-4bf5-a65c-74b735ee7457/83
Смерть
Неизвестно

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