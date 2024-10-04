(Ведышева) Пераскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
приемная дочь Алексея Семеновича сестра Евдокия замужем за Зеленцовым https://ya.ru/archive/catalog/d28fb86b-e943-490b-b6db-66499568025c/96
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
27.07.1873 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/d28fb86b-e943-490b-b6db-66499568025c/84
Восприемник
02.12.1873 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/d28fb86b-e943-490b-b6db-66499568025c/96
Бракосочетание
23.10.1874 ст.
Муж: не указан
https://ya.ru/archive/catalog/29f4872a-6a35-4bf5-a65c-74b735ee7457/83
Смерть
Неизвестно