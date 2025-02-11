Юртаева (Львова) Анна Васильева 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Юртаева (Львова) Анна Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1856, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Львов Василий ЛьвовДо 1848 г.р.
Супруги
Юртаев Артемий Петров1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Львов Василий Львов

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
21.07.1874

Муж: Юртаев Артемий Петров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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