Юртаева (Львова) Анна Васильева
женский, родилась 1856, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЛьвов Василий ЛьвовДо 1848 г.р.
Супруги
Юртаев Артемий Петров1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Львов Василий Львов
Мать: не указана
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
21.07.1874
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно