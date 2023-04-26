Давыдов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Григорий

Место рождения

г.Сызрань

Дата рождения

1906

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Сызрань
Рождение ребёнка
02.11.1930

Сын: Давыдов Николай

Мать ребёнка: Давыдова Надежда

Сызрань
п.Монастырь
Рождение ребёнка
1936

Сын: Давыдов Иван

Мать ребёнка: Давыдова Надежда

г.Сызрань
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Надежда

с. Монастырь, Самарская губерния, г. Сызрань
Смерть
1943
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