Давыдов Григорий
Место рожденияг.Сызрань
Дата рождения1906
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.11.1930
Сын: Давыдов Николай
Мать ребёнка: Давыдова Надежда
Сызрань
п.Монастырь
Рождение ребёнка
1936
Сын: Давыдов Иван
Мать ребёнка: Давыдова Надежда
г.Сызрань
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Надежда
с. Монастырь, Самарская губерния, г. Сызрань
Смерть
1943