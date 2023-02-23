Давыдова (Клюшкина) Надежда
Место рожденияс.Паньшино, Симбирская губерния (Ульяновская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.08.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Паньшино, Симбирская губерния (Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
02.11.1930
Сын: Давыдов Николай
Отец ребёнка: Давыдов Григорий
Сызрань
п.Монастырь
Рождение ребёнка
1936
Сын: Давыдов Иван
Отец ребёнка: Давыдов Григорий
г.Сызрань
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давыдов Григорий
с. Монастырь, Самарская губерния, г. Сызрань
Смерть
18.08.1983
г.Сызрань
Похороны
Неизвестно
г.Сызрань, пос. Кашпир Рудник