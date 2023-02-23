Давыдова (Клюшкина) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Клюшкина) Надежда

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Место рождения

с.Паньшино, Симбирская губерния (Ульяновская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.08.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Паньшино, Симбирская губерния (Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
02.11.1930

Сын: Давыдов Николай

Отец ребёнка: Давыдов Григорий

Сызрань
п.Монастырь
Рождение ребёнка
1936

Сын: Давыдов Иван

Отец ребёнка: Давыдов Григорий

г.Сызрань
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Григорий

с. Монастырь, Самарская губерния, г. Сызрань
Смерть
18.08.1983
г.Сызрань
Похороны
Неизвестно
г.Сызрань, пос. Кашпир Рудник
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