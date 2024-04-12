(Некрасова) Татьяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения11.12.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1855
Рождение ребёнка
01.07.1875
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Андриянович
Рождение ребёнка
17.08.1897
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Андриянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно