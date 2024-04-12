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(Некрасова) Татьяна Андреевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.12.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1855

Отец: Некрасов Андрей Григорьевич

Мать: Некрасова Екатерина Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1875

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Андриянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.08.1897

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Андриянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Андриянович

Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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