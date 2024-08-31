Архип Исаев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1747 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1747 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.
Сын: Агафон Архипов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Сын: Ефим Архипов
Мать ребёнка: не указана
Ревизские сказки Московская губерния Коломенский уезд 9 ревизия Ревизские сказки государственных крестьян селений Федосьинской, Бачмановской вол. Коломенского у. по 9-й ревизии ЦГА Москвы, фонд №51, о... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.
Сын: Александр Архипов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно