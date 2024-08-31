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Архип Исаев

Место рождения

Туменское, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1747 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1773 г.р.
Около 1776 г.р.
Около 1879 г.р.

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Туменское, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.

Сын: Агафон Архипов

Мать ребёнка: не указана

Туменское, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Сын: Ефим Архипов

Мать ребёнка: не указана

Ревизские сказки Московская губерния Коломенский уезд 9 ревизия Ревизские сказки государственных крестьян селений Федосьинской, Бачмановской вол. Коломенского у. по 9-й ревизии ЦГА Москвы, фонд №51, о... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.

Сын: Александр Архипов

Мать ребёнка: не указана

Туменское, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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