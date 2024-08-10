Красавин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красавин Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурдина (Ковшова) Татьяна Яковлевна

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдина (Ковшова) Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
16.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурдина (Ковшова) Татьяна Яковлевна

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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