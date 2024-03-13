(Haddon) Lily Mary — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Haddon) Lily Mary

Место рождения

Antelope, Bonneville, Idaho

Дата рождения

20.04.1921

Дата смерти

29.10.1956

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1921

Отец: Haddon John Elmer

Мать: Haddon Harriet Rosetta

Antelope, Bonneville, Idaho
Место жительства
1930
Antelope, Bonneville, Idaho
Место жительства
1935
Rigby, Jefferson, Idaho
Место жительства
1940
Glendale Election Precinct, Franklin, Idaho
Смерть
29.10.1956
Похороны
01.11.1956
Riverton City Cemetery Riverton, Salt Lake County, Utah, USA PLOT 11-16-02
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