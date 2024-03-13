(Haddon) Lily Mary
Место рожденияAntelope, Bonneville, Idaho
Дата рождения20.04.1921
Дата смерти29.10.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1921
Отец: Haddon John Elmer
Мать: Haddon Harriet Rosetta
Antelope, Bonneville, Idaho
Место жительства
1930
Antelope, Bonneville, Idaho
Место жительства
1935
Rigby, Jefferson, Idaho
Место жительства
1940
Glendale Election Precinct, Franklin, Idaho
Смерть
29.10.1956
Похороны
01.11.1956
Riverton City Cemetery Riverton, Salt Lake County, Utah, USA PLOT 11-16-02