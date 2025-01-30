Барсуков Пётр Николаевич 1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Барсуков Пётр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барсукова (Мосиенко) Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
1978

Сын: Барсуков Алексей Петрович

Мать ребёнка: Барсукова (Мосиенко) Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
1983

Сын: Барсуков Александр Петрович

Мать ребёнка: Барсукова (Мосиенко) Любовь Алексеевна

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