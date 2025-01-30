Барсуков Пётр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1978
Сын: Барсуков Алексей Петрович
Мать ребёнка: Барсукова (Мосиенко) Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
1983
Сын: Барсуков Александр Петрович
Мать ребёнка: Барсукова (Мосиенко) Любовь Алексеевна