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Ермолаев Павел Иванович

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1925

Дата смерти

20.10.1943

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Около 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Ермолаев Иван 1 Ильин

Мать: Ермолаева Пелагея Максимова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Упоминание
Неизвестно
Сайт "Память народа" ЕРМОЛАЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1925 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АС... Показать все
Призыв на военную службу
1941
Ермолаев Павел Иванович Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1925 Место рождения: ТАССР, Заинский район, д.Нератовка Наименование военкомата: ТАССР, Заинский РВК Дата призыва: __.__.1941 Воинско... Показать все
Призыв на военную службу
06.06.1943
Сайт "Память народа" Ермолаев Павел Иванович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1925 Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место призыва: Заинский... Показать все
Призыв на военную службу
13.06.1943
Сайт "Память народа" Ермолаев Павел Иванович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1925 Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место призыва: Заинский... Показать все
Военная служба
19.06.1943
Сайт "Память народа" Ермолаев Павел Иванович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1925 Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место призы... Показать все
Военная служба
19.06.1943
Сайт "Память народа" Ермолаев Павел Иванович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1925 Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место призы... Показать все
Пропал без вести (военное)
20.10.1943
Сайт "Память народа" Ермолаев Павел Иванович Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1925 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовский с/с Дата и место призыва: Заинский РВ... Показать все
Смерть
20.10.1943
пропал без вести
Военная награда
04.03.1945
Сайт "Память народа" Ермолаев Павел Иванович Медаль «За отвагу» Наградной документ Дата рождения: __.__.1925 Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место призыва: ... Показать все

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