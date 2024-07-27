Ермолаев Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти20.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Ермолаев Иван 1 Ильин
Упоминание
Неизвестно
Сайт "Память народа" ЕРМОЛАЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1925 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АС... Показать все
Призыв на военную службу
1941
Ермолаев Павел Иванович Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1925 Место рождения: ТАССР, Заинский район, д.Нератовка Наименование военкомата: ТАССР, Заинский РВК Дата призыва: __.__.1941 Воинско... Показать все
Призыв на военную службу
06.06.1943
Сайт "Память народа" Ермолаев Павел Иванович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1925 Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место призыва: Заинский... Показать все
Призыв на военную службу
13.06.1943
Сайт "Память народа" Ермолаев Павел Иванович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1925 Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место призыва: Заинский... Показать все
Военная служба
19.06.1943
Сайт "Память народа" Ермолаев Павел Иванович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1925 Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место призы... Показать все
Военная служба
19.06.1943
Сайт "Память народа" Ермолаев Павел Иванович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1925 Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место призы... Показать все
Пропал без вести (военное)
20.10.1943
Сайт "Память народа" Ермолаев Павел Иванович Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1925 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовский с/с Дата и место призыва: Заинский РВ... Показать все
Смерть
20.10.1943
пропал без вести
Военная награда
04.03.1945
Сайт "Память народа" Ермолаев Павел Иванович Медаль «За отвагу» Наградной документ Дата рождения: __.__.1925 Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место призыва: ... Показать все