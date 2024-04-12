Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Некрасова Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Праскева Степанова
Рождение ребёнка
30.08.1892
Сын: Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Праскева Степанова
Рождение ребёнка
01.10.1896
Сын: Степан Михайлович
Мать ребёнка: Праскева Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Праскева Степанова
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно