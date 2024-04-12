Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Григорьевич

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Григорий Иванович

Мать: не указана

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Некрасова Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Праскева Степанова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.08.1892

Сын: Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Праскева Степанова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1896

Сын: Степан Михайлович

Мать ребёнка: Праскева Степанова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Праскева Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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