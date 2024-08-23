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Яким-Яков Николаевич

Место рождения

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

Около 1712 г.р.

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Около 1753 г.р.
Около 1764 г.р.
Около 1765 г.р.
Около 1768 г.р.
Около 1772 г.р.
Около 1774 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Николай Яковлевич

Мать: Дарья Максимовна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
До 1753

Жена: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около ?.01.1764

Сын: Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Акулина Яковлевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Кирилл Яковлевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Агриппина Яковлевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1807

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