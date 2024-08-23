Яким-Яков Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Николай Яковлевич
Мать: Дарья Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1753
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около ?.01.1764
Сын: Фёдор Яковлевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Акулина Яковлевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Кирилл Яковлевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Агриппина Яковлевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
1807