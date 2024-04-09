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Горбунов Валерий Даниилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1937

Отец: Горбунов Даниил Федорович

Мать: Горбунова (Шаровьева) Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова (Полякова) Клавдия Герасимовна

Рождение ребёнка
13.01.1961

Дочь: (Горбунова) Светлана Валерьевна

Мать ребёнка: Горбунова (Полякова) Клавдия Герасимовна

Рождение ребёнка
23.09.1966

Дочь: Панитко (Горбунова) Ольга Валерьевна

Мать ребёнка: Горбунова (Полякова) Клавдия Герасимовна

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