Горбунов Валерий Даниилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1961
Дочь: (Горбунова) Светлана Валерьевна
Мать ребёнка: Горбунова (Полякова) Клавдия Герасимовна
Рождение ребёнка
23.09.1966
Дочь: Панитко (Горбунова) Ольга Валерьевна
Мать ребёнка: Горбунова (Полякова) Клавдия Герасимовна