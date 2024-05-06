Сергей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1950 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Дмитриева Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Дмитриева Татьяна Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Татьяна Анатольевна

Смерть
Неизвестно

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