Крутских (перес в томскую губ в 1852 с детьми) Федор Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрутских (перес в томскую губ в 1852 с детьми) Федор Сидорович

Крутских (перес в томскую губ в 1852 с детьми) Федор Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: мама

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крутских Силиверст Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крутских Константин Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.