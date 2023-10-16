Крутских (перес в томскую губ в 1852 с детьми) Федор Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: мама
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крутских Силиверст Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крутских Константин Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно