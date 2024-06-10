Гунина (Мельникова) Ксения Васильева
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Мельников Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Гунин Дмитрий Федоров
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Гунина (Гунина) Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Гунин Дмитрий Федоров
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Москвина (Гунина) Татьяна Дмитриева
Отец ребёнка: Гунин Дмитрий Федоров
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Гунина (Гунина) Марья Дмитриева
Отец ребёнка: Гунин Дмитрий Федоров
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Гунина (Гунина) Степанида Дмитриева
Отец ребёнка: Гунин Дмитрий Федоров
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Гунин Дмитрий Федоров
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Гунин Дмитрий Федоров
Смерть
Неизвестно