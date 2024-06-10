Гунина (Мельникова) Ксения Васильева 1751 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГунина (Мельникова) Ксения Васильева

Гунина (Мельникова) Ксения Васильева

Место рождения

Чуртан, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Мельников Василий

Мать: не указана

Чуртан, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Гунин Герасим Дмитриев

Отец ребёнка: Гунин Дмитрий Федоров

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Гунина (Гунина) Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Гунин Дмитрий Федоров

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Москвина (Гунина) Татьяна Дмитриева

Отец ребёнка: Гунин Дмитрий Федоров

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Гунина (Гунина) Марья Дмитриева

Отец ребёнка: Гунин Дмитрий Федоров

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Гунина (Гунина) Степанида Дмитриева

Отец ребёнка: Гунин Дмитрий Федоров

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Гунин Алексей Дмитриев

Отец ребёнка: Гунин Дмитрий Федоров

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Гунин Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Гунин Дмитрий Федоров

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.