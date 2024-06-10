Гунина (Гунина) Марья Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Упоминание
Неизвестно
FamilySearch Family Tree | МАРЬЯ ДМИТРИЕВА ГУНИНА | Имя: МАРЬЯ ДМИТРИЕВА ГУНИНАMARYA DMITRIEVA GUNINA | Пол: женщина | Рождение: 1775 - Толоконцева, Омская Область, Россия | Родители: ДМИТРИЙ ФЕДОРОВ ... Показать все
Смерть
Неизвестно