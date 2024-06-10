Гунина (Гунина) Марья Дмитриева 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гунина (Гунина) Марья Дмитриева

Место рождения

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Гунин Дмитрий Федоров

Мать: Гунина (Мельникова) Ксения Васильева

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Упоминание
Неизвестно
FamilySearch Family Tree | МАРЬЯ ДМИТРИЕВА ГУНИНА | Имя: МАРЬЯ ДМИТРИЕВА ГУНИНАMARYA DMITRIEVA GUNINA | Пол: женщина | Рождение: 1775 - Толоконцева, Омская Область, Россия | Родители: ДМИТРИЙ ФЕДОРОВ ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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