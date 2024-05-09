Баженова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколовская (Баженова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Баженов Петр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баженов Петр Николаевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Москвина (Баженова) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Баженов Петр Николаевич

Смерть
1973

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