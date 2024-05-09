Баженова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколовская (Баженова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Баженов Петр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Москвина (Баженова) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Баженов Петр Николаевич
Смерть
1973