Свешникова Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова Нина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свешников Сергей Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
Неизвестно

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