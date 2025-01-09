Подосинников Кузьма Кузьмич
мужской, родился Около 1738, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1763
ОтецПодосинников Кузьма КирилловичОколо 1702 г.р.
МатьПодосинникова (Живодерова) Прасковья ПетровнаОколо 1703 г.р.
Супруги
Подосинникова (Карнаухова) Афимья ФилипповнаОколо 1733 г.р.
Дети
Подосинников Иван КузьмичОколо 1757 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Подосинников Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Подосинникова (Карнаухова) Афимья Филипповна
Смерть
После 1763