Подосинников Кузьма Кузьмич Около 1738 — найти родственников по фамилии на Familio

Подосинников Кузьма Кузьмич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1738, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1763

Отец
Подосинников Кузьма КирилловичОколо 1702 г.р.
Мать
Подосинникова (Живодерова) Прасковья ПетровнаОколо 1703 г.р.
Супруги
Подосинникова (Карнаухова) Афимья ФилипповнаОколо 1733 г.р.
Дети
Подосинников Иван КузьмичОколо 1757 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Подосинников Кузьма Кириллович

Мать: Подосинникова (Живодерова) Прасковья Петровна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подосинникова (Карнаухова) Афимья Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Подосинников Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Подосинникова (Карнаухова) Афимья Филипповна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1763

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