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Шмаков Василий Павлович

Место рождения

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

22.01.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1867 ст.

Отец: Шмаков Павел Григорьевич

Мать: Шмакова Агафья Степановна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмакова Анастасия Кирилловна

Крещение
29.01.1867 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: починка Дюжнинашурского из русских Никифор Михайлов Кропотин
Рождение ребёнка
04.05.1904 ст.

Сын: Шмаков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Шмакова Анастасия Кирилловна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1906 ст.

Сын: Шмаков Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Шмакова Анастасия Кирилловна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1908 ст.

Сын: Шмаков Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Шмакова Анастасия Кирилловна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.10.1910 ст.

Сын: Шмаков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Шмакова Анастасия Кирилловна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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