Шмаков Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения22.01.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1867 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
29.01.1867 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: починка Дюжнинашурского из русских Никифор Михайлов Кропотин
Рождение ребёнка
04.05.1904 ст.
Сын: Шмаков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Шмакова Анастасия Кирилловна
Рождение ребёнка
20.01.1906 ст.
Сын: Шмаков Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Шмакова Анастасия Кирилловна
Рождение ребёнка
05.02.1908 ст.
Мать ребёнка: Шмакова Анастасия Кирилловна
Рождение ребёнка
04.10.1910 ст.
Мать ребёнка: Шмакова Анастасия Кирилловна
Смерть
Неизвестно