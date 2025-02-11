Алексей Васильев
мужской, родился 1851, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецВасилий Николаев1828 г.р.
МатьМария Сидорова1829 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Василий Николаев
Мать: Мария Сидорова
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно