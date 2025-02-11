Алексей Васильев 1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Алексей Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1851, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Василий Николаев1828 г.р.
Мать
Мария Сидорова1829 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Василий Николаев

Мать: Мария Сидорова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

15

Смерть
Неизвестно

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