Ролля Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ролля Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даурова Ангелина Александровна

Отец ребёнка: Дауров Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даурова Ариадна Александровна

Отец ребёнка: Дауров Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дауров Александр Владимирович

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