Воронов Михаил Михайлович 31.10.1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Воронов Михаил Михайлович

Автор
СЧ
Чистяков С.

мужской, родился 31.10.1886 ст., Шастово, Антроповский муниципальный район, Костромская область

умер Неизвестно

Отец
Воронов Михаил ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Воронова Ульяна МихайловнаНеизвестно г.р.
Супруги
Воронова (Лебедева) Елизавета Савельевна01.09.1887 ст. г.р.
Дети
Чистякова (Воронова) Лидия Михайловна02.03.1912 ст. г.р.
Воронова Александра Михайловна01.03.1914 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1886 ст.

Отец: Воронов Михаил Иванович

Мать: Воронова Ульяна Михайловна

Шастово, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Воронова (Лебедева) Елизавета Савельевна

Бракосочетание
15.01.1906 ст.

Жена: Воронова (Лебедева) Елизавета Савельевна

Рождение ребёнка
02.03.1912 ст.

Дочь: Чистякова (Воронова) Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Воронова (Лебедева) Елизавета Савельевна

Шастово, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Рождение ребёнка
01.03.1914 ст.

Дочь: Воронова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Воронова (Лебедева) Елизавета Савельевна

Шастово, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Рождение ребёнка
09.03.1918

Дочь: Рупасова (Воронова) Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Воронова (Лебедева) Елизавета Савельевна

Шастово, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Рождение ребёнка
1924

Сын: Воронов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Воронова (Лебедева) Елизавета Савельевна

Шастово, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Смерть
Неизвестно

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