Воронов Михаил Михайлович
мужской, родился 31.10.1886 ст., Шастово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
умер Неизвестно
ОтецВоронов Михаил ИвановичНеизвестно г.р.
МатьВоронова Ульяна МихайловнаНеизвестно г.р.
Супруги
Воронова (Лебедева) Елизавета Савельевна01.09.1887 ст. г.р.
Дети
Чистякова (Воронова) Лидия Михайловна02.03.1912 ст. г.р.
Воронова Александра Михайловна01.03.1914 ст. г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1886 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Воронова (Лебедева) Елизавета Савельевна
Бракосочетание
15.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
02.03.1912 ст.
Дочь: Чистякова (Воронова) Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Воронова (Лебедева) Елизавета Савельевна
Рождение ребёнка
01.03.1914 ст.
Дочь: Воронова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Воронова (Лебедева) Елизавета Савельевна
Рождение ребёнка
09.03.1918
Дочь: Рупасова (Воронова) Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Воронова (Лебедева) Елизавета Савельевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Воронов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Воронова (Лебедева) Елизавета Савельевна
Смерть
Неизвестно