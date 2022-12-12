Воронова (Шитова) Елизавета Савельевна
Место рождения
Дата рождения01.09.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1887 ст.
Отец: Шитов Савелий Николаевич
Мать: Шитова Анна Петровна
Бракосочетание
15.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
02.03.1912 ст.
Дочь: Чистякова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Воронов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
01.03.1914 ст.
Дочь: Воронова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Воронов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
09.03.1918
Дочь: Рупасова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Воронов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Воронов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Воронов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Воронов Михаил Михайлович
Смерть
Неизвестно