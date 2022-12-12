Воронова (Шитова) Елизавета Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова (Шитова) Елизавета Савельевна

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Место рождения

Ивонино, Кусская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

01.09.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1887 ст.

Отец: Шитов Савелий Николаевич

Мать: Шитова Анна Петровна

Ивонино, Кусская волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
15.01.1906 ст.

Муж: Воронов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
02.03.1912 ст.

Дочь: Чистякова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Воронов Михаил Михайлович

Шастово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.03.1914 ст.

Дочь: Воронова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Воронов Михаил Михайлович

Шастово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.03.1918

Дочь: Рупасова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Воронов Михаил Михайлович

Шастово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Воронов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Воронов Михаил Михайлович

Шастово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Воронов Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно
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