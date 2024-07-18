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Елистратов Александр Филиппович

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Место рождения

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Елистратов Филипп Алексеевич

Мать: Елистратова Олена Матвеевна

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Елистратова) Мария Александровна

Мать ребёнка: Елистратова (Васильева) Матрона Алексеевна

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
22.05.1905 ст.

Жена: Елистратова (Васильева) Матрона Алексеевна

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Елистратов Николай Александрович

Мать ребёнка: Елистратова (Васильева) Матрона Алексеевна

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Елистратов Иван Александрович

Мать ребёнка: Елистратова (Васильева) Матрона Алексеевна

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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