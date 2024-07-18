Елистратов Александр Филиппович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Елистратова) Мария Александровна
Мать ребёнка: Елистратова (Васильева) Матрона Алексеевна
Бракосочетание
22.05.1905 ст.
Рождение ребёнка
1906
Сын: Елистратов Николай Александрович
Мать ребёнка: Елистратова (Васильева) Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Елистратов Иван Александрович
Мать ребёнка: Елистратова (Васильева) Матрона Алексеевна
Смерть
Неизвестно