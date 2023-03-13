Прасковья Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1769
Сын: Яковъ
Отец ребёнка: Иванъ Степановъ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Федора
Отец ребёнка: Иванъ Степановъ
Рождение ребёнка
1775
Сын: Никифоръ
Отец ребёнка: Иванъ Степановъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Иванъ Степановъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванъ Степановъ