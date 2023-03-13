Иванъ Степановъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Яковъ
Мать ребёнка: Прасковья Афонасьева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Федора
Мать ребёнка: Прасковья Афонасьева
Рождение ребёнка
1775
Сын: Никифоръ
Мать ребёнка: Прасковья Афонасьева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Прасковья Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Афонасьева