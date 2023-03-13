Иванъ Степановъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванъ Степановъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1742 г.р.

Дети

1769 г.р.
1772 г.р.
1775 г.р.
1778 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Яковъ

Мать ребёнка: Прасковья Афонасьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Федора

Мать ребёнка: Прасковья Афонасьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Никифоръ

Мать ребёнка: Прасковья Афонасьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Прасковья Афонасьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Афонасьева

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